Клубы АПЛ считают, что понижение «Манчестер Сити» в классе превратит чемпионат в цирк

Клубы английской Премьер-лиги настаивают на том, что руководство лиги должно наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

На прошлой неделе УЕФА отстранил английский клуб от участия в еврокубках на два года, действующие чемпионы Премьер-лиги также получили штраф в размере € 25 млн.

По информации источника, многие английские клубы согласны, что клуб нужно серьёзно наказать за нарушение правил фэйр-плей, но есть команды, которые считают это наказание недостаточно суровым. Клубы Премьер-лиги полагают, что «Манчестер Сити» породил инфляцию из-за высокой суммы трансферов, которую клуб платил за игроков. Некоторые команды настаивают на более жёстких наказаниях в отношении «Сити», другие считают, что в Премьер-лиге также должны принимать решения и применять собственные санкции.

Однако клубы считают, что нельзя исключать «Манчестер Сити» из английской Премьер-лиги, иначе это решение превратит чемпионат в цирк.