«Интер» может приобрести Обамеянга в случае ухода Л. Мартинеса в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в чемпионат Италии, сообщает FC Inter News.
По информации источника, «Интер» уже контактировал с футболистом сборной Габона, чтобы приобрести форварда в случае ухода аргентинца Лаутаро Мартинеса в «Барселону». Нынешнее соглашение Обамеянга с «Арсеналом» рассчитано до 2021 года. Сам игрок далёк от подписания нового контракта с английской командой, так как его амбиции не совпадают с нынешним положением клуба.
Ранее появилась информация, что каталонский клуб предлагает Лаутаро Мартинесу контракт до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить € 7 млн в год без учёта бонусов.
В этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 25 матчах в чемпионате Англии. Форвард забил 17 голов и стал автором 2 результативных передач.
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