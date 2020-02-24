В Англии и Шотландии ввели запрет на игру головой на тренировках для детей до 12 лет

В Англии, Северной Ирландии и Шотландии провели исследования и ввели запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, были опубликованы исследования, в которых подсчитано, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек. Если в экспериментальной группе смертность от неврологических заболеваний составляла один процент, то среди футболистов этот показатель вырос до трёх процентов. Также было выявлено пятикратное увеличение риска развития болезни Альцгеймера, четырёхкратное увеличение заболевания мотонейронов и двукратное увеличение болезни Паркинсона.

В связи с этим футбольные федерации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли решение ввести запрет на игру головой в на тренировках для учащихся начальных классов. Сообщается, это не отразится на игру головой в матчах, но будет введено ограничение и предупреждение на игру в командах до 12 и до 16 лет.