Оргкомитет Кубка Легенд выступил с заявлением после скандала в матче России со звёздами

Организаторы Кубка Легенд выступили с заявлением после скандала в финальном матче между сборной звёзд и Россией (6:5).



«В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины. Финал 11-го розыгрыша Кубка Легенд прошёл блестяще, и руководством принято решение продолжить эту практику и в этом розыгрыше. На финальный матч 2020 года между сборными России и звёзд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономарёву.



Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привёл к конфликтной ситуации, и сборная звёзд покинула поле. Зрители остались без праздника футбола. Организаторами совместно с капитанами команд и арбитром встречи было найдено компромиссное решение с согласия всех участников матча. В уже вынесенные дисциплинарные санкции были внесены корректировки, чтобы болельщики на трибунах и у экранов телевизоров получили удовольствие от игры легендарных футболистов. Сборная звёзд вернулась в игру, и матч продолжился. Ввиду того что время матча не было своевременно остановлено при возникновении конфликтной ситуации, к игре было добавлено три минуты, на табло МСА «Лужники» скорректирован секундомер, по которому и берётся отсчёт игрового времени.



Когда время матча на табло закончилось, прозвучала финальная сирена, которую сложно было услышать в общем шуме трибун. В этот момент сборная России забила шестой гол и сравняла счёт. Арбитр матча Александра Пономарёва приняла ошибочное решение и засчитала гол, несмотря на то что на табло время истекло. Для урегулирования спорной ситуации организаторы турнира довели до футболистов команд и арбитра матча, что победила сборная звёзд, поскольку гол по окончании игрового времени на табло не может быть засчитан в соответсвии с регламентом турнира. На уточнение всех обстоятельств и деталей ситуации ушло некоторое время. После того как все участники матча были проинформированы о том, что гол российской команды не может быть засчитан, сборная России поздравила сборную звёзд с исторической и заслуженной победой на турнире.



Кубок Легенд – это праздник футбола, призванный подчеркнуть важность игры, объединяющей людей по всему миру. Наши ключевые ценности: уважение к футболу, зрителям, участникам матча, доброжелательное отношение и нулевая терпимость к оскорбительному поведению. В соответсвии с этим оргкомитет считает судей объективными, независимыми и действующими в интересах футбола. Также сообщаем, что формированием судейской бригады занимались непосредственно организаторы, а не Российский футбольный союз. Ввиду того что ряд ошибочных решений привёл к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, оргкомитет турнира принял решение в следующем розыгрыше Кубка Легенд привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров», — говорится в заявлении.

Судья, из-за которой разгорелся скандал на Кубке Легенд. Кто она? Москвичка Александра Пономарёва своей работой вызвала международный скандал.