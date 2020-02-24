Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» обслужит итальянец Орсато

УЕФА назначил бригаду арбитров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Реал» — «Манчестер Сити» и «Лион» — «Ювентус».
Встречу мадридцев с «горожанами» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В бригаду войдут ассистенты Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. За VAR на матче будут отвечать Массимилиано Иррати и его помощник Чиро Карбоне. Четвёртый рефери — Даниэле Довери.
На матче французской команды с туринцами будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано. В бригаду войдут ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. За VAR будут отвечать Хуан Мартинес и его ассистент Рикардо де Бургос. Четвёртвый рефери — Гильермо Куадра.
Оба матча состоятся в среду, 26 февраля. Начало — в 23:00 мск.
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