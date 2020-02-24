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Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»

Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.

«Я счастлив, горд и взволнован. Не могу дождаться перехода. „Челси“ — большой клуб, выступающий в сильном чемпионате. Мне нравится стиль игры команды, ей атакующий футбол, который подходит мне. Это одна из главных причин, почему я решил перейти в „Челси“.

Фрэнк Лэмпард также сыграл большую роль в моём трансфере. Мы много общались с ним перед заключением сделки, и он оказал на меня положительное впечатление, придал мне уверенности. Это тоже подтолкнуло меня к итоговому решению», — приводит слова Зиеша официальный сайт «Челси».

«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако нидерландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона.

«Челси» сообщил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
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