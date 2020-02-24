Лаос обслужит матч «Реал» — «Барселона»

Состоялось назначение судей на матч 26-го тура чемпионата Испании «Реала» и «Барселоны», сообщает Marca.

Главным арбитром назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Видеоарбитром будет Гонсалес Гонсалес.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч начнётся в 23:00 мск.

«Барселона», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (53) — на 2-м месте. В первом круге каталонский и мадридский клубы сыграли вничью со счётом 0:0.

«Реал» является рекордсменом по количеству титулов чемпиона Испании. «Королевский клуб» становился чемпионом 33 раза. «Барселона» занимает второе место, выиграв чемпионат 26 раз.