В Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта

Федерация футбола Италии обратилась к руководству страны с просьбой разрешить им проводить матчи без зрителей, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky TG24.
По данным источника, в федерации полагают, что такая мера даст им возможность не срывать подготовку национальной сборной к чемпионату Европы 2020 года.
Напомним, что несколько матчей чемпионата Италии были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса.
Президент федерации Габриэле Гравина собирается проконсультироваться с федеральными врачами и представителями министерства здравоохранения, чтобы принять решение о возможности проведения матчей из-за вспышки коронавируса в стране.
Напомним, что из-за вируса без зрителей может быть проведён ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем».
- 24 февраля 2020
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