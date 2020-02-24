«Он живёт голами». Ван Перси посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Кавани

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси выразил мнение, согласно которому «красные дьяволы» должны приобрести уругвайского форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.



«Я определённо бы попытался приобрести Кавани. Он подходит „Манчестер Юнайтед“. Кавани в отличной форме, он настоящий бомбардир и машина для забивания голов. Он доказал это в „Наполи“, „ПСЖ“ и сборной Уругвая. Если Эдинсон будет играть в стартовом составе, он будет забивать по 25 голов за сезон. Я играл против него, он идеальный бомбардир. Он живёт голами, поэтому я бы попытался его приобрести», — приводит слова ван Перси Sport Bible.

В этом сезоне Кавани принял участие в 13 матчах чемпионата Франции. На счету форварда 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. За «Пари Сен-Жермен» уругваец выступает с 2013 года.