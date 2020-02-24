«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым

Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.
«Рубин» благодарит Евгения за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Казанский «Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
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