Спонсором клуба Бекхэма может стать компания из страны, где гомосексуальнось незаконна

Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, заключил спонсорский контракт на $ 234 млн с национальной авиакомпанией Катара Qatar Airways, сообщает ProsoccerUSA.



В настоящий момент о заключении сделки между сторонами официально не объявлено. По информации источника, символика компании будет присутствовать на игровой форме команды, а название государства появится на новом стадионе «Интер Майами». Отмечается, что многие уже выступили с критикой данного сотрудничества. Напомним, в Катаре предусмотрено уголовное наказание за гомосексуальность в виде семи лет лишения свободы, а также смертельная казнь в случае, если преступник — мусульманин.



«Думаю, это проблема. Будем честны, южная Флорида является домом для значительной части еврейского населения страны, а также для значительной части представителей ЛГБТ-сообщества. Катар враждебен по отношению к двум этим сообществам. И несмотря на это, наш клуб выбирает катарскую компанию в качестве спонсора? Думаю, клубу будет неловко отождествлять себя со страной, которую представляет её спонсор», — отметил комиссар города Форт-Лодердейл Стив Глассман.

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