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«Брэдфорд» разорвал контракт с игроком, которого обвинили в половой связи с ребёнком

«Брэдфорд» разорвал контракт с игроком, которого обвинили в половой связи с ребёнком
Футбол / Англия 0

«Брэдфорд Сити» расстался с полузащитником Тайреллом Робинсоном, которого обвиняют в половой связи с ребёнком, сообщает ВВС.

По данным источника, полиция предъявила обвинения футболисту в сексуальной активности по отношению к ребенку. Кроме того, его обвиняют в создании и распространении непристойной фотографии ребёнка.

Суд над игроком состоится 7 апреля. «Брэдфорд Сити» расторг контракт с Робинсоном по решению клуба.

22-летний Робинсон является воспитанником «Арсенала». В «Брэдфорд» он перешёл летом 2017 года в статусе свободного агента.

«Брэдфорд Сити» выступает в четвёртом по силе английском дивизионе. После 35 туров клуб, набрав 51 очко, занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны плей-офф клуб отстаёт на четыре очка.

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