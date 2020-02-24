Пике: Месси или Марадона? Предпочитаю постоянство и магию Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
«Наполи» стал значительно сильнее в последнее время. Конечно, эта встреча не будет простой. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль». Мы должны быть начеку и не бояться соперника. Мы уверены, что больше не являемся фаворитами Лиги чемпионов, но мы — «Барселона», поэтому у нас всегда есть возможность показать свой характер. Важно забивать голы.
У «Наполи» множество отличных футболистов — Мертенс, Инсинье, Милик и ряд других игроков. Они наверняка доставят нам массу хлопот. В своё время здесь играл легендарный Диего Марадона, который прошёл также и через «Барселону». Месси или Марадона? Я предпочитаю постоянство Месси и его магию, которую он дарит «Барселоне» на протяжении многих лет», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.
- 24 февраля 2020
-
21:15
-
21:07
-
20:54
-
20:39
-
20:24
-
20:08
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:15
-
19:08
-
18:49
-
18:43
-
18:31
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03