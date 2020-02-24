Пике: Месси или Марадона? Предпочитаю постоянство и магию Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».



«Наполи» стал значительно сильнее в последнее время. Конечно, эта встреча не будет простой. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль». Мы должны быть начеку и не бояться соперника. Мы уверены, что больше не являемся фаворитами Лиги чемпионов, но мы — «Барселона», поэтому у нас всегда есть возможность показать свой характер. Важно забивать голы.



У «Наполи» множество отличных футболистов — Мертенс, Инсинье, Милик и ряд других игроков. Они наверняка доставят нам массу хлопот. В своё время здесь играл легендарный Диего Марадона, который прошёл также и через «Барселону». Месси или Марадона? Я предпочитаю постоянство Месси и его магию, которую он дарит «Барселоне» на протяжении многих лет», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Инсинье: Месси — лучший в мире, но Марадона священен для нас