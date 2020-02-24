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Марсело был остановлен за превышение скорости с неактивными правами

Марсело был остановлен за превышение скорости с неактивными правами
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Марсело был остановлен дорожной полицией за превышение скорости, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, футболист превысил скорость недалеко от клубной базы «Реала», которая находится в городе Вальдебебас. Марсело ехал со скоростью 134 км/ч, хотя на этом участке дороги она ограничена 120 км/ч. Кроме того, у игрока оказались неактивные права.

Дело в том, что в Испании за каждое нарушение с прав списывается определённое количество баллов. У бразильца в правах оказалось 0 баллов и он не имел права садиться за руль. Марсело утверждает, что он не знал о правилах.

В нынешнем сезоне 31-летний Марсело принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых отметился двумя результативными передачами.

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