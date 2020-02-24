Сетьен: Марадона заставил всех нас полюбить футбол

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
«Я всегда говорю игрокам, чтобы они ожидали лучшую версию соперника. На этой стадии все демонстрируют свою лучшую игру. Для обеих команд это будет непросто. У „Барселоны“ наблюдается позитивная динамика, но в Лиге чемпионов мы провели ряд тяжёлых встреч. Думаю, мы в состоянии поддерживать положительную динамику.
Это первый матч в Лиге чемпионов для меня. Это эмоциональный момент, и я особенно мотивирован. Коронавирус? Я не волнуюсь за свою команду. я желаю скорейшего выздоровления всем, кто имел несчастье заразиться болезнью. Месси и Марадона? Каждый из них великолепен. Я никогда не видел таких преданных игроков, как Месси. И конечно я наслаждался игрой Марадоный и Круиффа. Диего заставил всех нас полюбить футбол», — приводит слова Сетьен Mundo Deportivo.
- 24 февраля 2020
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