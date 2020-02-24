«Валенсия» в связи со вспышкой коронавируса обратилась к фанатам, побывавшим в Италии

«Валенсия» на официальном сайте обратилась к болельщикам, которые побывали в Италии на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:4), с рекомендацией следить за здоровьем.

«Если в течение 14 дней вы заметите у себя такие симптомы, как кашель, температура или одышка, то вам рекомендуется оставаться дома и избегать контакта с людьми, находясь от них на расстоянии не менее метра. Вам необходимо сообщить врачу о симптомах, а также рассказать, где вы были», — говорится в обращении.

Напомним, в Италии более сотни человек заразились коронавирусом. Из-за вспышки заболевания в стране были перенесены несколько матчей национального чемпионата. Рассматривается вариант с проведением матчей без зрителей до 1 марта.