Ван дер Варт — о четвертьфинале Евро-2008: России повезло, Аршавин сыграл, как Месси

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил матч 1/4 финала Евро-2008 с национальной командой России (1:3).

«Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра — против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд.



Помню ту ночь: было 30 градусов, мы отыгрались в самом конце и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В её составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл, как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещё и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.



Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший — для вас. Нам так же повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут, и нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд», — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.