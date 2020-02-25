Ван дер Варт: впервые увидев Кейна на поле, сказал Гомесу: «Какое же он говно»

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о нападающем лондонского клуба Гарри Кейне.



«Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание — головой. Я подошёл к нашему вратарю Гомесу и сказал: «Какое же говно этот парень». А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе.



Ассу-Экото? Особенный парень. Как игрок – супер, но футбол для него был не так важен. Однажды сказал: «Я играю ради денег. Все так делают, но только я в этом признаюсь». Помню, мы выиграли со счётом 1:0, уже не скажу у кого. В той игре я исполнил штрафной. После матча он подошёл ко мне в раздевалке и сказал: «Это был последний раз, когда ты исполняешь штрафной». В результате немного потолкались, но сама ситуация возникла из ничего. Мы победили, все счастливые, а он возмущался из-за штрафных. Притом что он сам никогда их не исполнял. Я не знаю, что с ним произошло. Мне кажется, глубоко внутри он добрый парень. Просто иногда даже неглупые в целом ребята поступают неразумно», — рассказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.