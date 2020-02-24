Де Лигт: до 15 лет я играл на позиции плеймейкера

Нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт сообщил, что в юношеском футболе он играл на позиции атакующего полузащитника.

«До 15 лет я играл на позиции плеймейкера. Я много играл в полузащите, забивал голы и отдавал результативные передачи. Но потом мне сказали, что для моей карьеры будет лучше стать центральным защитником.



Сначала я думал: «Мне не нравится играть в защите». Но теперь понимаю, что игра в качестве полузащитника помогла мне. Я доволен своим прогрессом», — приводит слова де Лигта официальный сайт УЕФА.

Де Лигт перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 85,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний защитник провёл 19 матчей в Серии А и забил два гола.