Киммих: у «Баварии» есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но надо играть увереннее

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».



«В «Челси» много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвёртыми в АПЛ, но в этом сезоне у них много взлётов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно. В прошлом сезоне АПЛ явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово.



Конечно, выиграть Лигу чемпионов — это заветная мечта. У нас всё для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против «Ливерпуля», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.