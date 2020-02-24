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Киммих: у «Баварии» есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но надо играть увереннее

Киммих: у «Баварии» есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но надо играть увереннее
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«В «Челси» много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвёртыми в АПЛ, но в этом сезоне у них много взлётов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно. В прошлом сезоне АПЛ явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово.

Конечно, выиграть Лигу чемпионов — это заветная мечта. У нас всё для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против «Ливерпуля», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.

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