Флик: «Челси» способен прижать соперника к воротам, особенно когда играет дома

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».



«Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно, быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома.



Кроме матча с «РБ Лейпциг», мы забивали во всех турах чемпионата Германии. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду эту игру. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.



Всегда радуюсь, когда вижу, что Коутиньо исполняет на тренировках. Он помешан на футболе. Иногда он слишком много требует сам от себя, всегда хочет решить исход матча. Я очень высоко ценю его как футболиста и как человека. Роберт Левандовски показывает лучший футбол в своей жизни, он исполнен веры в себя и набрал ход. Надеемся, в матче с «Челси» он продолжит в том же духе. Он очень важен для нас», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.