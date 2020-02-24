«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 24 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.



«Вест Хэм»: Фабиански, Нгакия, Диоп, Огбонна, Крессвел, Райс, Ноубл, Соучек, Снодграсс, Андерсон, Антонио.

Последняя встреча команд прошла в 18-м туре на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0.



«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея игру в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.