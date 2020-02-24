Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 24 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.

«Вест Хэм»: Фабиански, Нгакия, Диоп, Огбонна, Крессвел, Райс, Ноубл, Соучек, Снодграсс, Андерсон, Антонио.

Последняя встреча команд прошла в 18-м туре на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея игру в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020