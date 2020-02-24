«Интер» нацелился на хавбека «Ромы» Пеллегрини

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, утверждает Football Italia со ссылкой на FCInterNews.

По данным источника, миланцы могут купить игрока в летнее трансферное окно. «Рома» в случае не попадания в Лигу чемпионов может продать нескольких футболистов, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

Пеллегрини перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал восемь результативных передач, а также получил пять жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.