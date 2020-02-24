Ковачич: «Челси» способен доставить неприятностей многим командам

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии». В Бундеслиге не такая жёсткая конкуренция, как в английской Премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятностей.
Конечно, победа с матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат в матче с «Манчестер Юнайтед», нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с «Тоттенхэмом». Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятностей», — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.
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