Фанаты «Наполи» встретили Месси криками «Диего! Диего!» и песнями про Марадону
Болельщики «Наполи» в Неаполе встретили аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси криками «Диего! Диего!» в честь бывшего игрока клуба Диего Марадоны, сообщает AS.
По данным источника, фанаты пели песни про Марадону, а также выкрикивали: «Месси! Месси!». В целом поведение болельщиков по отношению к Месси было дружелюбным.
«Наполи» и «Барселона» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт завтра, 25 февраля на стадионе «Сан-Паоло». Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать ему будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Харм Осмерс. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Барселона».
Букмекеры: Месси не удастся поразить ворота «Наполи» в матче плей-офф Лиги чемпионов
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