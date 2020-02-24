Матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» из-за коронавируса пройдёт без зрителей
Второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» пройдёт без зрителей, сообщает официальный сайт болгарской команды.
Встреча пройдёт без зрителей в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Ранее из-за распространения вируса в стране были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Перенесены были также 42 матча в любительских и молодёжных лигах и встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B. На данный момент в Италии зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.
Матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» состоится 27 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 23:00 мск. В первой встрече победу одержала итальянская команда — 2:0.
«Лудогорец» направил УЕФА запрос из-за коронавируса перед ответным матчем ЛЕ с «Интером»
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