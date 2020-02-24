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Погба: не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии

Погба: не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о «Ливерпуле», который на данный момент лидирует в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» намного впереди всех. Они не проиграли ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Англии. Они в одном шаге от титула. Как игрок «Манчестер Юнайтед», не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Мы не хотим, чтобы кто-то другой, кроме нас, победил. Но, как любитель футбола и человек, уважающий соперника, должен сказать, что «Ливерпуль» заслуживает того, чтобы быть там, где находится сейчас», — приводит слова Погба ESPN.

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (41) — на 5-м месте.

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