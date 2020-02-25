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Ван дер Варт — о вражде с Ибрагимовичем: он разбил мою лодыжку, а потом смеялся

Ван дер Варт — о вражде с Ибрагимовичем: он разбил мою лодыжку, а потом смеялся
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник «Аякса» Рафаэль ван дер Варт рассказал о своей вражде с экс-нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

«Ибрагимович? Аа, да… Мой большой друг (смеётся). Его трансфер в «Аякс» получился громким. Он думал, что будет королём, хотя не был настолько хорош. Знаете, бывают детали, по которым понимаешь: не мой тип людей. Такие моменты… Я играл против сборной Швеции, и он разбил мою лодыжку, а потом смеялся. Было понятно, что либо он должен уйти из «Аякса», либо я. В результате он отправился в «Ювентус». Хотя, оглядываясь на его карьеру, он один из лучших нападающих, и это вызывает уважение. Пускай даже мы не лучшие друзья», — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.

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