«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Форнальс вывел гостей вперёд в счёте

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Пабло Форнальс вывел свою команду вперёд в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 1:2, идёт 2-й тайм).

На 54-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс исполнил точный прострел с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра Форнальс и ударом в касание отправил мяч в угол ворот голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Ли Мэйсон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея один матч в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, на 18-м месте.