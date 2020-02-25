«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Форнальс вывел гостей вперёд в счёте

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Пабло Форнальс вывел свою команду вперёд в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 1:2, идёт 2-й тайм).
На 54-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс исполнил точный прострел с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра Форнальс и ударом в касание отправил мяч в угол ворот голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Ли Мэйсон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».
«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея один матч в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, на 18-м месте.
- 25 февраля 2020
-
01:38
-
00:55
-
00:48
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:19
- 24 февраля 2020
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
22:11
-
22:03
-
22:03
-
21:45
-
21:23
-
21:15
-
21:07
-
20:54
-
20:39
-
20:24
-
20:08
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:15
-
19:08
-
18:49