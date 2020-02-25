«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Салах сравнял счёт

Нападающий «Ливерпуль» Мохамед Салах сравнял счёт в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 2:2, идёт 2-й тайм).

На 68-й минуте защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил низом в центр на Салаха и тот ударом в касание низом отправил мяч между ног голкиперу Лукашу Фабиански.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Ли Мэйсон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея один матч в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, на 18-м месте.