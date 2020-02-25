Мане вывел «Ливерпуль» вперёд в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вывел команду вперёд в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 3:2, идёт 2-й тайм).



На 81-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прострелил вдоль ворот и Мане с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Ли Мэйсон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».

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