«Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:2.



Голами в составе мерсисайдской команды отметились нападающие Мохамед Салах и Садио Мане, а также полузащитник Жоржиньо Вейналдум. За «Вест Хэм Юнайтед» забили защитник Исса Диоп и хавбек Пабло Форнальс. Таким образом, «Ливерпуль» довёл беспроигрышную серию в чемпионате Англии сезона-2019/20 до 27 матчей. Эта победа стала 18-й подряд для мерсисайдской команды в английской Премьер-лиги.



«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 18-м месте.