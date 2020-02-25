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«Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:2.

Голами в составе мерсисайдской команды отметились нападающие Мохамед Салах и Садио Мане, а также полузащитник Жоржиньо Вейналдум. За «Вест Хэм Юнайтед» забили защитник Исса Диоп и хавбек Пабло Форнальс. Таким образом, «Ливерпуль» довёл беспроигрышную серию в чемпионате Англии сезона-2019/20 до 27 матчей. Эта победа стала 18-й подряд для мерсисайдской команды в английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 18-м месте.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
24 февраля 2020, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Вейналдум – 9'   1:1 Диоп – 12'   1:2 Форнальс – 54'   2:2 Салах – 68'   3:2 Мане – 81'
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