Клопп: думал, что рекорд «Сити» никогда не превзойдут. Но «Ливерпуль» сделал это

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги встречи 27-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест-Хэм Юнайтед» (3:2).

«Мне понравилось, как мы начали игру. Мы забили хороший первый гол. Однако, нам следует улучшать игру на подборах. Мы испытывали проблемы в этой ситуации, это было «Вест Хэму» на руку. Они собирали подборы после ударов от ворот и этим создавали для нас трудности. Стандарты вернули нас в игру, помогли вернуть темп. Мы могли во многом сыграть лучше, но чтобы оказаться на таком уровне, нельзя блестяще играть все время. Я доволен тем отношением, которое мы показали. Подачи от Робертсона и Александера-Арнольда были не идеальны, но при этом у нас имелись отличные моменты, так что всё в порядке.

Видео гола Вейналдума после подачи Александра-Арнольда в ворота «Вест Хэм Юнайтед» можно посмотреть на «Чемпионате».

Финал Лиги чемпионов очень помог нам понять, что мы способны не останавливаться. Тогда я говорил, что это был худший финал, в котором я играл, но мы выиграли! В тот сезон мы научились делать правильные вещи. Это было давно. Мы должны были работать над этим.

Думал, что рекорд «Манчестер Сити» никогда не превзойдут или хотя бы не повторят. Но мы сделали это, и я не могу поверить, что это произошло, честно говоря. Вы видите, как играет «Сити», и это команда, которая может выиграть все свои следующие матчи. Мы должны продолжать выигрывать», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



В следующем туре красные на выезде встретятся с «Уотфордом», занимающим предпоследнее место. Матч пройдет 29 февраля на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Начало встречи в 20:30 мск.



