Невилл: Обамеянг в «Арсенале» демонстрирует игру мирового уровня

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение об игре 30-летнего нападающего лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга, которого, по его мнению, очень сильно недооценивают.

«Многие говорят, что «Арсеналу» не хватает характера и лидерства, я думаю, что у Обамеянга есть всё то, что вы хотите. В нём есть немного злости от Иана Райта. Он проделывает большой объём работы с мячом, и если посмотреть на то, сколько минут ему требуется на забитый мяч, то по этому показателю он не отстаёт от Серхио Агуэро, Гарри Кейна и Анри, который опережает Пьер-Эмерика лишь на 1 минуту.

Видео гола Обамеянга в ворота «Эвертона» можно посмотреть на «Чемпионате».

2,5 года Обамеянг показывает выступления мирового уровня, однако он никогда не упоминается, как один из лучших форвардов английской Премьер-Лиги, хотя заслуживает этого. Я чувствую, что он не оценивается, как следовало бы.

Я думаю, что сейчас дело дошло до того, что мы можем утверждать, что Обамеянг является одним из лучших нападающих АПЛ за последние несколько сезонов. Он один из лучших игроков, которых мы имеем в Премьер-лиге, но по какой-то причине он не совсем получает доверия и похвалы, которые получают другие. Я думаю, что даже Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль получают больше эфирного времени, чем он, из-за связи с «Манчестер Юнайтед», но его качественные показатели находятся на самом высоком уровне», — приводит слова Невилла Mirror.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 25 матчах за «Арсенал» в АПЛ, в которых отметился 17 забитыми мячами и 1 результативной передачей.