Пике – о скандале с травлей игроков «Барселоны» в соцсетях: видел, что Бартомеу это задело

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал скандал с травлей игроков клуба в социальных сетях, чтобы защитить президента сине-гранатовых Хосепа Марию Бартомеу.

«Не могу сказать, что ситуация беспокоила меня. Я бы сказал, что мне всё равно. Социальные сети невозможно контролировать. Если говорить об объяснениях президента, я думаю, что он ничего не знал, поскольку я видел, что его задевает эта ситуация. Я не хочу больше обсуждать это. Всё позади», — приводит слова Пике Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заключила контракт с компанией i3 Ventures для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Также цель компании состояла в том, чтобы нанести моральный ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Нападениям подверглись аккаунты Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Хави и Карлеса Пуйоля.