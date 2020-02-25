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«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда

«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «Боруссии» Эрлингу Холанду, сообщает The Sun.

По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

В текущем сезоне Эрлинг принял участие в 29 матчах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

За дортмундский клуб Холанд провёл 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

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