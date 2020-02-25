Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Марцин Булка рассказал, как полузащитник Анхель Ди Мария относится к «Манчестер Юнайтед».
«Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него нет хороших воспоминаний о времени, которое он провёл там. Каждый раз, когда «Манчестер Юнайтед» показывают по телевизору, он просит поменять канал», — приводит слова Булки A Bola со ссылкой на YouTube-канал Foot Truck.
Ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года за € 75 млн. Аргентинец покинул английский клуб уже спустя год, перебравшись в «ПСЖ» за € 63 млн. В АПЛ хавбек сыграл 27 матчей, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провёл 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.
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