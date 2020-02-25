Российские игроки НХЛ попали в аварию, «Реал» хочет купить Холанда. Главные новости дня

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» попали в аварию, Деонтей Уайлдер винит костюм в поражении от Тайсона Фьюри, «Реал» намерен приобрести Эрлинга Холанда и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» — голкипер Игорь Шестёркин и форвард Павел Бучневич получили травмы в автомобильной аварии. Позже президент клуба по хоккейным операциям «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон привёл подробности автомобильной аварии, в которую попали российские игроки.

2. Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.

3. Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщила о своей беременности.

4. Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер назвал причины первого поражения в карьере, которое он потерпел в бою с Тайсоном Фьюри. Американец заявил, что костюм, в котором он выходил на ринг, был слишком тяжёлым.

5. Организаторы Кубка Легенд выступили с заявлением после скандала в финальном матче между сборной звёзд и Россией (6:5).

6. Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, подала иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолёт, в результате крушения которого погиб её муж и 13-летняя дочь Джинна. Об этом сообщает TMZ. Причиной иска стало разрешение на вылет в неподходящих погодных условиях.

7. Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «Боруссии» Эрлингу Холанду. По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.

8. 18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Словении Анну Шмидлову.

9. Второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» пройдёт без зрителей в связи со вспышкой коронавируса в Италии.