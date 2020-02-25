Лэмпард готов страдать в матчах с «Баварией»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«В моей работе важно объяснить игрокам необходимость показать свой максимальный уровень на протяжении обоих матчей. Мы должны быть готовы по всем аспектам игры.



С мячом «Бавария» играет просто на запредельном уровне. У них талантливая команда, игроки хорошо держат мяч и правильно используют территориальное преимущество. Если в противостоянии с ними нам придётся страдать, мы будем это делать. Это наша работа на ближайшие два матча», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.