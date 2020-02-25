Мойес: разочаровали индивидуальные ошибки. «Вест Хэм» здорово сыграл, но остался без очков
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3).
«Мы можем вынести много позитивных моментов из этого матча. До стартового свистка никто не верил в нас. Но большую часть матча мне казалось, что у нас есть шанс. Мне бы не хотелось думать, что моя команда не старается, и я был бы раздражён, если бы так думали другие. Что разочаровало, так это индивидуальные ошибки. Мы проделали отличную работу и сыграли здорово как команда, но остались без очков, которые нам были так нужны», — приводит слова Мойеса BBC.
«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (24) — на 18-й строчке.
Это какая-то магия: «Ливерпуль» мог проиграть, но опять выиграл. Как?
Всё как обычно. Повели, пропустили, прибавили, вырвали.
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