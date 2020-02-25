«Ливерпуль» сравнялся по показателям с «МЮ» и «Арсеналом» в их великие сезоны

«Ливерпуль» одержал победу в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).
За 11 туров до конца розыгрыша чемпионата подопечные Юргена Клоппа набрали 79 очков из 81 возможного. Таким образом, они сравнялись по этому показателю с «Манчестер Юнайтед» образца сезона-1998/1999. В той кампании «красные дьяволы» набрали столько же очков за весь чемпионат и сумели завоевать требл, став победителями Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.
Также «Ливерпуль» одержал 26-ю победу в нынешнем розыгрыше национального первенства. Столько же в сезоне-2003/2004 одержал лондонский «Арсенал» под руководством Арсена Венгера. В той кампании «канониры» не потерпели ни одного поражения в чемпионате и к настоящему моменту остаются единственной командой в истории Премьер-лиги, которой покорилось это достижение.
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