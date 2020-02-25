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Разбор 27-го тура АПЛ. Находим то, что не заметили другие

Разбор 27-го тура АПЛ. Находим то, что не заметили другие
Футбол / Англия 0

Вышел новый выпуск подкаста про английский футбол. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер обсуждают главные события 27-го тура чемпионата Англии. Дикое невезение «Сити» и «Лестера», +22 у «Ливерпуля», Бруну Фернандеш в «МЮ» и другие трансферы – всё это в подкасте «Чемпионата» и Okko Спорт.

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В этом выпуске:
1.54 – чудо: Лэмпард подстроил «Челси» под Жиру.
7.56 – в чём Моуринью облажался.
10.41 – грубейшая ошибка судей в матче «Челси» – «Тоттенхэм».
13.36 – Кирилл всё ещё рассказывает, как хорош Лэмпард.
14.47 – Жоржиньо на грани дисквалификации.
15.55 – ну вот как оценивать Габи Жезуса? Как?!
21.40 – у «Сити» беда с пенальти? Нет, с самоиронией.
26.41 – спор об уровне «МЮ». Клуб уже нельзя представить без Фернандеша.
35.06 – Давид Луис – великий!
37.58 – Самый смешной момент матча «Арсенал» – «Эвертон».
42.43 – Анчелотти подставили его же футболисты.
48.46 – почему Мустафи кричал на Пепе.
51.51 – кто фаворит в борьбе за зону ЛЧ? Обсуждаем шансы команд.

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