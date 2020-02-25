Разбор 27-го тура АПЛ. Находим то, что не заметили другие

Вышел новый выпуск подкаста про английский футбол. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер обсуждают главные события 27-го тура чемпионата Англии. Дикое невезение «Сити» и «Лестера», +22 у «Ливерпуля», Бруну Фернандеш в «МЮ» и другие трансферы – всё это в подкасте «Чемпионата» и Okko Спорт.



Слушайте на удобных платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в приложениях для мобильных Android-устройств

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castbox

• в плеере Podster



В этом выпуске:

1.54 – чудо: Лэмпард подстроил «Челси» под Жиру.

7.56 – в чём Моуринью облажался.

10.41 – грубейшая ошибка судей в матче «Челси» – «Тоттенхэм».

13.36 – Кирилл всё ещё рассказывает, как хорош Лэмпард.

14.47 – Жоржиньо на грани дисквалификации.

15.55 – ну вот как оценивать Габи Жезуса? Как?!

21.40 – у «Сити» беда с пенальти? Нет, с самоиронией.

26.41 – спор об уровне «МЮ». Клуб уже нельзя представить без Фернандеша.

35.06 – Давид Луис – великий!

37.58 – Самый смешной момент матча «Арсенал» – «Эвертон».

42.43 – Анчелотти подставили его же футболисты.

48.46 – почему Мустафи кричал на Пепе.

51.51 – кто фаворит в борьбе за зону ЛЧ? Обсуждаем шансы команд.