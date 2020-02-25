Де Брёйне готов бить пенальти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что готов взять на себя ответственность исполнять одиннадцатиметровые удары в клубе.

Из семи полученных пенальти в этом сезоне «Манчестер Сити» смог реализовать только два.

«Готов ли я исполнять пенальти? Да, почему нет? На самом деле, меня это не особо тревожит. Думаю, это важно скорее для форвардов, потому что таким образом они увеличивают количество своих голов. Что касается меня, то это влияет не так сильно. Если в клубе захотят, я смогу исполнять пенальти. Но, конечно же, решать будет только тренерский штаб.

Вызывает ли беспокойство такое количество промахов с пенальти? Когда выигрываешь матчи, то не задумываешься об этом, но если теряешь очки, то да, это оставляет определённый отпечаток», — приводит слова Де Брёйне Manchester Evening News.