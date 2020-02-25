Главный тренер «Баварии» предупредил «Челси» насчёт Левандовского

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
«На данный момент Роберт находится в форме всей своей жизни. Он уверен в себе и полностью готов физически. Надеемся, что он продолжит показывать такой же футбол в матчах с «Челси». Роберт важен для нас как лидер атаки, но он также может оказывать давление на соперников. Важно отметить, что он играет с позитивным настроем.
Это невероятный игрок, который также помогает команде и отрабатывает в обороне. Не знаю, сколько именно он забил голов в этом сезоне, но его результативность действительно впечатляет», — цитирует Флика Daily Mail.
Роберт Левандовски в этом сезоне принял участие в 23 матчах в чемпионате Германии. Он забил 25 голов и стал автором 3 результативных передач.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.
- 25 февраля 2020
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