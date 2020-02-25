«Ювентус» — «Интер» и ещё 5 матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии будут проводиться при пустых трибунах, сообщает Football Italia.



По информации источника, министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что матчи 26-го тура Серии А, которые будут проходить в районах и провинциях, пострадавших от коронавируса, будут сыграны без болельщиков на стадионах.



В заражённых регионах сохраняется запрет на проведение спортивных мероприятий, некоторые матчи и соревнования будут проходить при пустых трибунах. Также это коснётся центрального матча тура между «Ювентусом» и «Интером».



Ответный матч между 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» станет первым матчем в Италии, который пройдёт без болельщиков на стадионе.



Матчи 26-го тура чемпионата Италии, которые будут сыграны при пустых трибунах: «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сассуоло» — «Брешия», «Ювентус» — «Интер», «Сампдория» — «Верона».

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