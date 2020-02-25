Гендиректор «Локомотива» — о Чорлуке: хотели, чтобы у нас был верный клубу человек

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с защитником Ведраном Чорлукой.



«Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.



Чорлука как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который в том числе внесёт свою лепту в развитие молодёжи», — цитирует Кикнадзе пресс-служба «Локомотива».

Чорлука заявил о желании завершить карьеру в «Локомотиве»