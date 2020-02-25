Ригони рассказал, как складывается карьера Краневиттера после ухода из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об общении со своими одноклубниками-соотечественниками.
«С кем из одноклубников больше всего общался в эти полгода? С Себой и Мати (Краневиттером. — Прим. «Чемпионата»). С ними мы постоянно разговаривали, отправляли друг другу фото. У нас есть общий чат, в нём вся наша пятёрка: я, Себа, Мати, Лео Паредес и Эма Маммана. Расстраивает ли меня, что аргентинцев в команде становится всё меньше? Да, конечно, мы ведь всегда были вместе. Но таков футбол — каждый принимает для себя то решение, которое кажется ему правильным, в зависимости от ситуации. Сложно провести друг с другом большой отрезок времени.
Что касается Краневиттера, у него всё в порядке. Мы недавно созванивались, он рассказывал, как в первой же игре получил повреждение, но всё обошлось лёгким испугом — он уже восстановился, сыграл в следующем матче, это хороший знак. Следим за его успехами — «Монтеррей» в полуфинале Кубка Мексики, и мы очень рады за него», — цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».
- 25 февраля 2020
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
12:09
-
11:59
-
11:31
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:13
-
09:56
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:21
-
07:05
-
06:41
-
03:50
-
02:52
-
01:55