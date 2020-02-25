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Ригони рассказал, как складывается карьера Краневиттера после ухода из «Зенита»

Ригони рассказал, как складывается карьера Краневиттера после ухода из «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об общении со своими одноклубниками-соотечественниками.

«С кем из одноклубников больше всего общался в эти полгода? С Себой и Мати (Краневиттером. — Прим. «Чемпионата»). С ними мы постоянно разговаривали, отправляли друг другу фото. У нас есть общий чат, в нём вся наша пятёрка: я, Себа, Мати, Лео Паредес и Эма Маммана. Расстраивает ли меня, что аргентинцев в команде становится всё меньше? Да, конечно, мы ведь всегда были вместе. Но таков футбол — каждый принимает для себя то решение, которое кажется ему правильным, в зависимости от ситуации. Сложно провести друг с другом большой отрезок времени.

Что касается Краневиттера, у него всё в порядке. Мы недавно созванивались, он рассказывал, как в первой же игре получил повреждение, но всё обошлось лёгким испугом — он уже восстановился, сыграл в следующем матче, это хороший знак. Следим за его успехами — «Монтеррей» в полуфинале Кубка Мексики, и мы очень рады за него», — цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».

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