«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» претендуют на Матюиди
Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди может покинуть команду, несмотря на продление контракта с клубом.
Как сообщает Calciomercato.com, заполучить игрока в летнее трансферное окно уже некоторое время хотят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», и после слов 32-летнего хавбека о пролонгировании соглашения с бьянконери их планы не изменились. Также возможно возвращение Блеза на родину, где в его услугах заинтересован «Лион».
Матюиди выступает за «Ювентус» с 2017 года, а ранее защищал цвета «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьена» и «Труа». В сборную Франции вызывается с 2010 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 22 матча в итальянской Серии А, в которых отметился 2 результативными передачами и получил 2 жёлтые карточки.
«Ювентус» продлил контракт с Матюиди на один сезон
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