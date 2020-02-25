Кроос: Гвардиола был ключевой фигурой для немецкого футбола и для меня лично

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Хосеп был ключевой фигурой для немецкого футбола и для меня лично. Он открыл всем глаза на важность контроля. Многие тренеры и руководство «Баварии»приезжали на тренировочную базу клуба, чтобы увидеть его тренировки и поговорить об этом. Полузащита всегда была его главной заботой и приоритетным выбором для совершенства.
Люди стали видеть футбол и полузащитников в ином свете. Он был первопроходцем в этом вопросе как для тренеров, так и для болельщиков. Многие из игроков «Баварии» назовут его лучшим тренером, с которым им приходилось работать. А ведь есть с кем сравнивать. Мне нравилось играть в его команде.
Я хочу закончить карьеру в «Реале», поэтому маловероятно, что мы окажемся снова в одном клубе, но я любил играть под его руководством и, конечно, мог бы продлить контракт с «Баварией». Однако я не думаю, что это хорошая идея — подписывать новое соглашение только из-за тренера. Хосеп хотел, чтобы я сделал это, но какой был смысл, если тренер скоро уйдёт из клуба?» — приводит слова Крооса The Athletic.
- 25 февраля 2020
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