Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Парагвае вратарь решил обвести соперника, но забил нелепый автогол. Видео

В Парагвае вратарь решил обвести соперника, но забил нелепый автогол. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Вратарь уругвайского клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан подвёл своих партнёров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой «Гуаренья».

На 16-й минуте гости проводили атаку по правому флангу. Защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу на Густаво. Голкипер решил не спешить с выносом мяча и, увидев приближающегося нападающего, попытался обвести его, направившись вдоль лицевой линии. Осознав, что примущество в скорости на стороне соперника, Сердан предпринял попытку закрыть мяч корпусом, однако запутался в собственных ногах и отправил футбольный снаряд в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей.

Матч завершился со счётом 1:1 – под занавес первого тайма «Хенераль Диас» забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020